Binanın 3. katı alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Körfez Mahallesi Şehit Ali Çavuş Sokak’taki binanın 3. katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.



Yangında yaralanan olmazken dairede maddi hasar oluştu.



Öte yandan panikle sokağa çıkan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.