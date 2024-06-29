Binanın 8. katında benzinle kendini yakmaya çalıştı

Adıyaman'da Kahta ilçesinde bir binanın 8'inci katına çıkan M.A., isimli şahıs, üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı.

Binanın 8. katında benzinle kendini yakmaya çalıştı

'ın Kahta ilçesinde ailesiyle problem yaşadığı ileri sürülen M.A., binanın 8'inci katına çıkarak elindeki dolu bidonu üzerine döktü. Daha sonra telefonla ailesini arayan M.A., bağırarak kendini binadan aşağıya atacağını söyledi.

Durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan olay yerinde güvenlik önlemleri alırken bir yandan da şahsı ikna etmeye çalıştı.

ALEVLER ÜZERİNE SIÇRADI

M.A., 8'inci katta önce çatıda bulunan hortumu yakıp aşağıya attı. Daha sonra da üzerindeki elbiseyi çıkarıp benzin dökmesiyle alevler üzerine sıçradı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan M.A., polis ekipleri tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi. Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan M.A.'nın durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Takılan oltasını çıkarmaya çalıştığı gölde boğuldu

Takılan oltasını çıkarmaya çalıştığı gölde boğuldu

Sakarya’da yola fırlayan geyiğe otomobil çarptı

Sakarya’da yola fırlayan geyiğe otomobil çarptı

İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaç devrildi, 4 araç hasar gördü

Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaç devrildi, 4 araç hasar gördü

Takla atan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Takla atan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Ayhan Bora Kaplan davası: Serdar Sertçelik'in iddianamesi tamamlandı

Ayhan Bora Kaplan davası: Serdar Sertçelik'in iddianamesi tamamlandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...