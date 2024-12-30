Binanın bahçesinde Roma dönemine ait sütun başlığı bulundu

Tekirdağ'da bir evin bahçesinde Roma dönemine ait antik sütun başlığı ele geçirildi. Başlık, yetkililer tarafından teslim alındı.

Binanın bahçesinde Roma dönemine ait sütun başlığı bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yapıldı.

Ekipler, Karadeniz Mahallesi'nde T.Y'ye ait evin bahçesinde yaptıkları aramada, dönemine ait olduğu değerlendirilen antik sütun başlığı buldu.

Ev sahibi ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü, sütun başlığı Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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