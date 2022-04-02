Binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu: 2 yaralı

Düzce'de öğleden sonra bir binanın çatısında yangın meydana geldi. 4 katlı binanın çatısında çalışma yapılırken izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve çatının tamamını kapladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralandıkları belirlenen 2 bina sakinine müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.