Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristler Muş'ta yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 5 yıl önce Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu eşinin de yaralandığı saldırının 9 failinin Muş Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu ile yakalandığını bildirdi.



Açıklamada, istihbari çalışma sonucu saldırıyı gerçekleştiren PKK'lılar ile onlara yardım ettiği belirlenen 13 şüpheliden üçünün önceden etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Son operasyonla kalan 10 şüpheliden 9'u yakalanırken Suriye'ye kaçtığı tespit edilen bir teröristin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.