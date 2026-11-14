Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden zanlı yakalandı

İçişleri Bakanlığı 'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında ailesinin yanında Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden faillerden biri ile yardım ve yataklık eden iki kişi jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı.

Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlükleriyle müşterek olarak düzenlendi.



27 Temmuz 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firarilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, firari İ.Y., Bitlis’in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Devam eden çalışmalarda, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şahıs da aynı ilçede yakalandı.