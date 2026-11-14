Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden zanlı yakalandı
14.11.2026 18:37
Son Güncelleme: 14.11.2026 18:41
Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, 2015 yılında teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşmüştü.
2015 yılında Muş'un Malazgirt ilçesinde Binbaşı Arslan Kulaksız'ı ailesinin yanında şehit eden zanlılardan biri yakalandı. Firari zanlıya yardım ve yataklık eden iki kişi daha yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında ailesinin yanında Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden faillerden biri ile yardım ve yataklık eden iki kişi jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı.
Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlükleriyle müşterek olarak düzenlendi.
27 Temmuz 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firarilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, firari İ.Y., Bitlis’in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Devam eden çalışmalarda, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şahıs da aynı ilçede yakalandı.
Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız ve eşi Sibel Funda Kulaksız, 27 Temmuz 2015 tarihinde, saat 19.30'da gittikleri ziyaretten dönerken PKK’lı teröristlerin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız şehit olurken, eşi Sibel Funda Kulaksız yaralandı.