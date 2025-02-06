Binbaşı Yetişen'e son veda: Kızının doğum gününde toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde evlilik yıldönümünde şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen, memleketi Aydın'da kızı Ece Yetişen'in doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı.

Binbaşı Yetişen'e son veda: Kızının doğum gününde toprağa verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen, şehit oldu. Evlilik yıl dönümünde şehit olan Binbaşı Yetişen'in naaşı, Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Aydın'a getirildi.

BABA EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Evli, 1 çocuk babası olan Binbaşı Yetişen cenazesi, ilk olarak Efeleler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Şehidin cenazesi, evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Şehidin annesi Ayşe Yetişen ve eşi Esin Yetişen, askerlerin desteğiyle ayakta durabildi. Burada askeri kamuflaj giyen bir yakını, şehidin çerçeveli fotoğrafını taşıdı.

Binbaşı Yetişen'e son veda: Kızının doğum gününde toprağa verildi - 1

Helallik alınmasının ardından Binbaşı Yetişen'in cenazesi ikindide Bey Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene şehidin babası Savaş Yetişen, annesi Ayşe yetişen, eşi Esin Yetişen ve bugün doğum günü olan kızı Ece Yetişen, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Evrim Karakoz, Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi, eşi ve kızının tabuta sarılıp, ağlamaları yürekleri dağladı.

Binbaşı Yetişen'e son veda: Kızının doğum gününde toprağa verildi - 2

BABASI TEKERLEKLİ SANDALYEDE CENAZEYE KATILDI

Sağlık problemleri nedeniyle cenazeye tekerlekli sandalyeyle katılan baba Savaş Yetişen, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Yetişen'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Kemer Mezarlığı'na götürülüp, şehitlikte toprağa verildi.

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu

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