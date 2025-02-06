Binbaşı Yetişen'e son veda: Kızının doğum gününde toprağa verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen, şehit oldu. Evlilik yıl dönümünde şehit olan Binbaşı Yetişen'in naaşı, Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Aydın'a getirildi.



BABA EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI



Evli, 1 çocuk babası olan Şehit Binbaşı Yetişen cenazesi, ilk olarak Efeleler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Şehidin cenazesi, evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Şehidin annesi Ayşe Yetişen ve eşi Esin Yetişen, askerlerin desteğiyle ayakta durabildi. Burada askeri kamuflaj giyen bir yakını, şehidin çerçeveli fotoğrafını taşıdı.

