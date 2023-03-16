'Binbir surat' banka müdürü | 19 yıl kaçtı, 12 gün hapis yattı

'Binbir surat' banka müdürü 19 yıl kaçtı sadece 12 gün cezaevinde kaldı.



İstanbul'da özel bir bankada şube müdürü olarak çalışan Elbeyi Alemdağ (61) hakkındaki suçlamalar 2001 yılına dayanıyor.



Alemdağ'ın müşterilere sözde yeni hesaplar açacağını söyleyip boş dekontlar imzalattığı iddia edildi, bu yolla zimmetine 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin geçirdiği ileri sürüldü.



Bir müşteri hesabındaki paranın kaybolduğunu ihbar edince banka müfettişleri soruşturma başlattı.



Hesaplar incelendiğinde 39 müşterinin parasının çalındığı ortaya çıktı.



Zaman aşımı süresi dolmak üzereyken dolandırıcılık büro amirliği ekipleri dosyayı raftan indirdi.



Şüphelinin İstanbul'da saklandığı ev tespit edildi. 2004 yılından bu yana sürekli kılık değiştiren ve 'binbir surat' lakabıyla tanınan Alemdağ, 6 Ocak'ta ATM'den para çekeceği sırada yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli banka müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi ancak tutukluluk süresi 12 gün sürdü.



Mahkeme heyetinin 17 Ocak'ta verdiği kararda, kanunlara göre zaman aşımı süresinin 15 yıl, uzamış zaman aşımının ise 22 yıl 6 ay olduğu belirtildi.



Zaman aşımının dolduğu kaydedildi. Davanın düşürülmesine hükmedildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin