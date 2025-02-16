Bingöl Karlıova'da biriken kar, kamyonlarla taşınıyor

Bingöl'de Karlıova ilçe merkezinde biriken kar, kamyonlarla taşınıyor. İlçe dışına, 2 günde yaklaşık 100 kamyon kar, taşındı.

Bingöl Karlıova'da biriken kar, kamyonlarla taşınıyor

Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun yağışla, mahalle ve sokaklarda kar birikti.

Belediye ekipleri, 3 iş makinesiyle topladıkları kar birikintilerini kamyonlara yükleyip, ilçe dışında belirlenen bölgeye taşıyor.

2 gündür devam eden çalışmalarda yaklaşık 100 kamyon kar ilçe dışına götürüldü.

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