Bingöl şehidine veda

Bingöl'de gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Halil Ulaş Yıldırım için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bakanlar, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri katıldı.

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Bingöl'ün Genç ilçesinde görev yaptığı Güzeldere köyü Jandarma Karakolu'nda dün gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım (29) için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit asker, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

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