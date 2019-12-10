Bingöl şehidine veda

Bingöl'ün Genç ilçesinde görev yaptığı Güzeldere köyü Jandarma Karakolu'nda dün gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım (29) için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.



Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit asker, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.