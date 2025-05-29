Bingöl ve Adana'da peş peşe iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'te merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 13,56 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:



"Geçmiş olsun Kiğı. İlçemizde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde idaremize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. AFAD ve jandarma ekiplerimizce Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir."



DAKİKALAR SONRA ADANA DA SALLANDI



Saat 20.32'de ise Adana'nın Kozan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

NACİ GÖRÜR'DEN BİNGÖL DEĞERLENDİRMESİ



Bingöl'deki depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından "Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.









