Bingöl’de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı yakalandı

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca suç ve suçluyla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.B isimli şahıs yapılan operasyon sonucunda yakalanmıştır. E.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca hafta içerisinde icra edilen faaliyetler neticesinde 930 gram kubar esrar yakalanmış olup 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

