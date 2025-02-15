Bingöl’de 146 köy yolu ulaşıma açıldı

Bingöl'de birkaç gündür etkili olan kar yağışının ardından kapalı bulunan 215 köy yolundan 146'sı İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı. 69 köy yolunun açılması için ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bingöl’de 146 köy yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışının etkili olduğu genelinde İl Özel İdaresi ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. İl merkezi ve ilçelere bağlı köy yollarında kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, ekipler bölgelerde alışmalarına aralıksız devam ediyor.

Dün itibariyle İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan 215 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından 146 köy yolu ulaşıma açıldı, 69 köy yolunda ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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