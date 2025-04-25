Bingöl'de 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Bingöl-Muş Bulvarı'nın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mevkisinde 38 ABZ 999 plakalı otomobil, 12 T 0021 plakalı taksi ve 06 DUP 429 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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