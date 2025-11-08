Bingöl’de 3,8 büyüklüğünde deprem

08.11.2025 23:25

Bingöl’de 3,8 büyüklüğünde deprem
Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23:10’da merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 

. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Karlıova (Bingöl)08 Kasım 2025 23:1039.347240.86037.003.80
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 22:5939.189228.24565.351.40
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 22:5839.225628.204410.741.20
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 22:4739.193128.32336.211.00
Doğanşehir (Malatya)08 Kasım 2025 22:4538.101137.81319.701.20
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 22:4439.258128.11727.010.80
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 22:3839.210028.18427.371.30
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 22:3739.189228.238610.021.10
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 22:1939.204728.15864.131.50
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 22:1639.230028.15566.992.50
Akdeniz - [99.22 km] Kumluca (Antalya)08 Kasım 2025 22:1535.653131.150627.812.10
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 22:0839.231128.17837.241.60
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 22:0639.175028.30258.491.20
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 22:0539.218328.17007.671.80
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 22:0339.210028.18899.761.30
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 22:0339.205028.16177.071.40
Simav (Kütahya)08 Kasım 2025 21:5939.216728.975612.001.10
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 21:5539.188628.05479.591.30
Çameli (Denizli)08 Kasım 2025 21:5236.945029.31677.000.80
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 21:5239.184728.16926.461.50
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 21:4939.192828.18039.321.50
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 21:4139.183628.29619.181.40
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 21:3639.221428.21257.001.80
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 21:3439.210628.18146.642.00
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 21:3439.206128.171410.002.50
Simav (Kütahya)08 Kasım 2025 21:2839.262228.92647.001.30
Pazarcık (Kahramanmaraş)08 Kasım 2025 21:1937.258137.05226.501.80
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 21:0939.196428.173910.722.70
Simav (Kütahya)08 Kasım 2025 21:0539.256128.94337.001.00
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 20:5439.242828.22447.001.10
Çınarcık (Yalova)08 Kasım 2025 20:5140.591428.91947.022.10
Simav (Kütahya)08 Kasım 2025 20:4239.240829.00227.001.10
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 20:4239.168328.36837.001.20
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 20:3839.219428.30475.120.80
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 20:2739.218328.18567.742.40
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 20:1239.138928.207510.910.90
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 20:1139.235828.34335.630.90
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 20:0939.161128.27507.441.00
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 20:0439.221428.26259.811.50
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 20:0139.186728.30287.021.20
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 19:5839.233928.301410.271.60
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 19:5739.211128.31257.021.90
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 19:4939.218628.34427.181.30
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 19:4239.235628.17288.651.40
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 19:1439.229728.177210.500.80
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 19:0439.221728.140313.261.00
Delice (Kırıkkale)08 Kasım 2025 19:0139.869234.07647.000.70
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 18:5339.235328.25225.221.30
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 18:3439.191928.19317.081.40
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 18:2239.193628.31397.691.00
Toprakkale (Osmaniye)08 Kasım 2025 18:1837.022836.15257.001.60
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 18:1839.182228.13977.001.00
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 18:1739.182228.17427.001.10
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 18:1439.210328.20448.791.90
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 18:1039.235628.29869.082.70
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 18:0439.173328.30837.001.40
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 18:0239.166728.30537.071.20
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 17:5939.222828.32397.412.50
Saray (Van)08 Kasım 2025 17:5738.575844.28617.001.80
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 17:5639.185628.29256.912.20
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 17:4739.218928.17286.901.20
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 17:4039.226728.14509.161.00
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 17:3739.216128.18066.951.50
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 17:0639.168128.17538.212.40
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 17:0139.171928.20066.901.40
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 16:5239.227528.322511.341.30
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 16:4939.202228.17118.112.20
Simav (Kütahya)08 Kasım 2025 16:3439.238129.02537.001.20
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 16:3239.202228.32196.781.10
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 16:0839.221428.18817.871.70
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 15:5839.232228.18338.111.40
Akdeniz - [88.24 km] Kumluca (Antalya)08 Kasım 2025 15:5835.685031.004215.483.20
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 15:4839.223628.15509.671.40
Tire (İzmir)08 Kasım 2025 15:4537.996127.669211.141.80
Yeşilyurt (Malatya)08 Kasım 2025 15:4138.293138.21837.021.70
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 15:3139.206728.36866.961.60
Çubuk (Ankara)08 Kasım 2025 15:2840.170032.94086.791.70
Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [95.67 km] Başkale (Van)08 Kasım 2025 15:2238.393945.53117.002.30
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 15:2139.206428.29697.411.50
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 15:1539.211728.17949.671.60
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [51.38 km] Saray (Van)08 Kasım 2025 15:1438.684744.85087.002.70
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 14:5339.183328.18677.972.70
Ovacık (Tunceli)08 Kasım 2025 14:4339.425839.11647.021.90
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 14:3539.186128.220810.141.20
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 14:1939.180328.26008.952.80
Simav (Kütahya)08 Kasım 2025 14:1139.252528.99977.001.40
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 14:0939.185628.35427.121.50
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 14:0639.226128.19895.911.30
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 13:5739.218628.166710.091.60
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 13:5339.189728.25864.921.60
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 13:4339.201728.20178.582.90
Gaziemir (İzmir)08 Kasım 2025 13:3938.339227.17287.761.80
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 13:3139.205828.26948.251.40
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 13:2139.156428.24396.761.20
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 13:1539.170828.27368.952.10
Ekinözü (Kahramanmaraş)08 Kasım 2025 13:1438.091437.23227.051.80
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 13:1039.209228.20726.041.60
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 13:0239.166928.25978.702.50
Sındırgı (Balıkesir)08 Kasım 2025 12:5939.192228.26199.383.10
Sarayköy (Denizli)08 Kasım 2025 12:5737.923928.79837.002.10