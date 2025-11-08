Bingöl’de 3,8 büyüklüğünde deprem
08.11.2025 23:25
NTV
İHA
Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Karlıova (Bingöl)
|08 Kasım 2025 23:10
|39.3472
|40.8603
|7.00
|3.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 22:59
|39.1892
|28.2456
|5.35
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 22:58
|39.2256
|28.2044
|10.74
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 22:47
|39.1931
|28.3233
|6.21
|1.00
|Doğanşehir (Malatya)
|08 Kasım 2025 22:45
|38.1011
|37.8131
|9.70
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 22:44
|39.2581
|28.1172
|7.01
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 22:38
|39.2100
|28.1842
|7.37
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 22:37
|39.1892
|28.2386
|10.02
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 22:19
|39.2047
|28.1586
|4.13
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 22:16
|39.2300
|28.1556
|6.99
|2.50
|Akdeniz - [99.22 km] Kumluca (Antalya)
|08 Kasım 2025 22:15
|35.6531
|31.1506
|27.81
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 22:08
|39.2311
|28.1783
|7.24
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 22:06
|39.1750
|28.3025
|8.49
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 22:05
|39.2183
|28.1700
|7.67
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 22:03
|39.2100
|28.1889
|9.76
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 22:03
|39.2050
|28.1617
|7.07
|1.40
|Simav (Kütahya)
|08 Kasım 2025 21:59
|39.2167
|28.9756
|12.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 21:55
|39.1886
|28.0547
|9.59
|1.30
|Çameli (Denizli)
|08 Kasım 2025 21:52
|36.9450
|29.3167
|7.00
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 21:52
|39.1847
|28.1692
|6.46
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 21:49
|39.1928
|28.1803
|9.32
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 21:41
|39.1836
|28.2961
|9.18
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 21:36
|39.2214
|28.2125
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 21:34
|39.2106
|28.1814
|6.64
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 21:34
|39.2061
|28.1714
|10.00
|2.50
|Simav (Kütahya)
|08 Kasım 2025 21:28
|39.2622
|28.9264
|7.00
|1.30
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|08 Kasım 2025 21:19
|37.2581
|37.0522
|6.50
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 21:09
|39.1964
|28.1739
|10.72
|2.70
|Simav (Kütahya)
|08 Kasım 2025 21:05
|39.2561
|28.9433
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 20:54
|39.2428
|28.2244
|7.00
|1.10
|Çınarcık (Yalova)
|08 Kasım 2025 20:51
|40.5914
|28.9194
|7.02
|2.10
|Simav (Kütahya)
|08 Kasım 2025 20:42
|39.2408
|29.0022
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 20:42
|39.1683
|28.3683
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 20:38
|39.2194
|28.3047
|5.12
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 20:27
|39.2183
|28.1856
|7.74
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 20:12
|39.1389
|28.2075
|10.91
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 20:11
|39.2358
|28.3433
|5.63
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 20:09
|39.1611
|28.2750
|7.44
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 20:04
|39.2214
|28.2625
|9.81
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 20:01
|39.1867
|28.3028
|7.02
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 19:58
|39.2339
|28.3014
|10.27
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 19:57
|39.2111
|28.3125
|7.02
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 19:49
|39.2186
|28.3442
|7.18
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 19:42
|39.2356
|28.1728
|8.65
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 19:14
|39.2297
|28.1772
|10.50
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 19:04
|39.2217
|28.1403
|13.26
|1.00
|Delice (Kırıkkale)
|08 Kasım 2025 19:01
|39.8692
|34.0764
|7.00
|0.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 18:53
|39.2353
|28.2522
|5.22
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 18:34
|39.1919
|28.1931
|7.08
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 18:22
|39.1936
|28.3139
|7.69
|1.00
|Toprakkale (Osmaniye)
|08 Kasım 2025 18:18
|37.0228
|36.1525
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 18:18
|39.1822
|28.1397
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 18:17
|39.1822
|28.1742
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 18:14
|39.2103
|28.2044
|8.79
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 18:10
|39.2356
|28.2986
|9.08
|2.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 18:04
|39.1733
|28.3083
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 18:02
|39.1667
|28.3053
|7.07
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 17:59
|39.2228
|28.3239
|7.41
|2.50
|Saray (Van)
|08 Kasım 2025 17:57
|38.5758
|44.2861
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 17:56
|39.1856
|28.2925
|6.91
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 17:47
|39.2189
|28.1728
|6.90
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 17:40
|39.2267
|28.1450
|9.16
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 17:37
|39.2161
|28.1806
|6.95
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 17:06
|39.1681
|28.1753
|8.21
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 17:01
|39.1719
|28.2006
|6.90
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 16:52
|39.2275
|28.3225
|11.34
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 16:49
|39.2022
|28.1711
|8.11
|2.20
|Simav (Kütahya)
|08 Kasım 2025 16:34
|39.2381
|29.0253
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 16:32
|39.2022
|28.3219
|6.78
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 16:08
|39.2214
|28.1881
|7.87
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 15:58
|39.2322
|28.1833
|8.11
|1.40
|Akdeniz - [88.24 km] Kumluca (Antalya)
|08 Kasım 2025 15:58
|35.6850
|31.0042
|15.48
|3.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 15:48
|39.2236
|28.1550
|9.67
|1.40
|Tire (İzmir)
|08 Kasım 2025 15:45
|37.9961
|27.6692
|11.14
|1.80
|Yeşilyurt (Malatya)
|08 Kasım 2025 15:41
|38.2931
|38.2183
|7.02
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 15:31
|39.2067
|28.3686
|6.96
|1.60
|Çubuk (Ankara)
|08 Kasım 2025 15:28
|40.1700
|32.9408
|6.79
|1.70
|Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [95.67 km] Başkale (Van)
|08 Kasım 2025 15:22
|38.3939
|45.5311
|7.00
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 15:21
|39.2064
|28.2969
|7.41
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 15:15
|39.2117
|28.1794
|9.67
|1.60
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [51.38 km] Saray (Van)
|08 Kasım 2025 15:14
|38.6847
|44.8508
|7.00
|2.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 14:53
|39.1833
|28.1867
|7.97
|2.70
|Ovacık (Tunceli)
|08 Kasım 2025 14:43
|39.4258
|39.1164
|7.02
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 14:35
|39.1861
|28.2208
|10.14
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 14:19
|39.1803
|28.2600
|8.95
|2.80
|Simav (Kütahya)
|08 Kasım 2025 14:11
|39.2525
|28.9997
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 14:09
|39.1856
|28.3542
|7.12
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 14:06
|39.2261
|28.1989
|5.91
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 13:57
|39.2186
|28.1667
|10.09
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 13:53
|39.1897
|28.2586
|4.92
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 13:43
|39.2017
|28.2017
|8.58
|2.90
|Gaziemir (İzmir)
|08 Kasım 2025 13:39
|38.3392
|27.1728
|7.76
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 13:31
|39.2058
|28.2694
|8.25
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 13:21
|39.1564
|28.2439
|6.76
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 13:15
|39.1708
|28.2736
|8.95
|2.10
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|08 Kasım 2025 13:14
|38.0914
|37.2322
|7.05
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 13:10
|39.2092
|28.2072
|6.04
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 13:02
|39.1669
|28.2597
|8.70
|2.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Kasım 2025 12:59
|39.1922
|28.2619
|9.38
|3.10
|Sarayköy (Denizli)
|08 Kasım 2025 12:57
|37.9239
|28.7983
|7.00
|2.10