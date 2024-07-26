Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

'de oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova olan sarsıntı 11,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Karlıova ve çevre ilçelerde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

Valilik, depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

AFAD ekipleri, hasar oluşup oluşmadığının tespiti için kent genelinde kontrol çalışması başlattı.

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