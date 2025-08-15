Bingöl’de 7 yaşındaki çocuk termal havuzda boğuldu

Bingöl’de 7 yaşındaki çocuk, bir termal tesisin havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Ilıcalar beldesinde bulunan bir termal tesiste meydana geldi. 7 yaşındaki E.V'yi tesisin havuzunda hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılarak ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırılan , yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

