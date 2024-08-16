Bingöl'de anız yangını

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde çıkan anız yangını çıktı. Ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bingöl'de anız yangını

İlçeye bağlı Kaynak köyü kırsalındaki bir arazide, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için önlem alınırken, çevredekilerinin de yardımıyla yangın 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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