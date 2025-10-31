Bingöl'de aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Olay, 10 gün önce Bingöl-Muş karayolu Simanı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı evine giderken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 6'ıncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Berra Kızılboğa’ya araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kızılboğa tedavi altına alındı. Kızılboğa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kızılboğan, gözyaşları içerisinde defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.