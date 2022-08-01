Bingöl’de Arap Tavşanı görüntülendi

Bingöl’de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı görüntülendi. Kanguru gibi ayakları, tavşan gibi kulakları, fare gibi gövdesi olan Arap tavşanının türü tehlike altında.

Haberler - İHA 01.08.2022 - 11:00

Bingöl’de Arap Tavşanı görüntülendi

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Sivas’ta Arap tavşanı görüntülendi: Türü tehlike altında

Sivas’ta Arap tavşanı görüntülendi: Türü tehlike altında

’ün Genç ilçesine bağlı Yazkonağı köyü Özkaya mezrasında yaşayan İhsan İçten, evinin önünde ne olduğunu bilmediğini bir hayvanı fark etti. 

Evin önüne kadar gelen hayvanı görüntüleyen İçten, görüntülediği türün nesli tükenme tehlikesi altında olan ve IUCN tarafından kırmızı listeye alınan Arap Tavşanı olduğunu tespit etti. 

Bir süre görüntü çeken İçten, daha sonra Arap tavşanını doğaya saldı.

Türünün tehlike altında olduğu düşünülen Arap tavşanı; kanguru gibi ayakları, tavşan gibi kulakları, fare gibi gövdesiyle dikkat çekiyor.

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