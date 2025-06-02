Bingöl'de art arda depremler

Bingöl'ün Kiğı ilçesi art arda depremlerle sarsılmaya devam ediyor.



Dün gerçekleşen 4,4 ve 3,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bu gece 03,14'te Kığı merkezli 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.



Kandilil Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5 km derinlikte meydana geldi.



Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.