Bingöl’de çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı

Bingöl’de polis ekipleri tarafından, kasten yaralama ve mala zarar verme suçundan aranan 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güveni sağlamak için kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda "Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme" suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yapılan ikametgah aramalarında ise 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 10 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildiği bildirildi.

