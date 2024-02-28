Bingöl'de çığ düştü: Bir kişi aranıyor

Bingöl'ün Genç ilçesi Yenisu köyünde çığ düştü. Çığ altında kaldığı düşünülen bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'de çığ düştü: Bir kişi aranıyor

'ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde dün akşam saatlerinde çığ düştü.

Söz konusu bölgedeki evine gittiği öğrenilen bir vatandaşa ailesi ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, çığın düştüğü bölgede ayak izleri olduğunu fark etti. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi.

Akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde de devam etti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgede 30 AFAD, 8 sivil toplum kuruluşu arama kurtarma, 7 Sar Arama Kurtarma, 28 jandarma personeli ve 25 güvenlik korucusunun arama kurtarma çalışması yaptığını belirtti.

Bingöl'de çığ düştü: Bir kişi aranıyor - 1

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