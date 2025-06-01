Bingöl'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.26'da gerçekleşen depremin merkez üssü Kiğı ilçesi olarak açıklandı.

Bingöl'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

'de deprem meydana geldi.

Saat 12.26'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünün Kiğı ilçesi olduğunu bildirdi.

7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BİNGÖL'DE İKİNCİ DEPREM

Bu depremin ardından saat 12.55'te yine Kiğı ilçesinde bu kez 3,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Bu deprem ise 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bingöl'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler) - 1 Bingöl'den şu ana kadar olumsuzluk bildirilmedi

OLUMSUZ DURUM BİLDİRİLMEDİ

nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptı.

Bingöl'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler) - 2 Bingöl'de depremin meydana geldiği yer

AFAD-KANDİLLİ

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