Bingöl'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Bingöl'de deprem meydana geldi.

Saat 12.26'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünün Kiğı ilçesi olduğunu bildirdi.

Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BİNGÖL'DE İKİNCİ DEPREM



Bu depremin ardından saat 12.55'te yine Kiğı ilçesinde bu kez 3,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Bu deprem ise 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.