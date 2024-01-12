Bingöl'de doğalgaz kaçağı: 16 kişi hastaneye kaldırıldı

VALİ'DEN ZİYARET



Vali Ahmet Hamdi Usta ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Devlet Hastanesine gelerek, gazdan etkilenen vatandaşların durumu hakkında bilgi aldı.



Usta, burada yaptığı açıklamada, Küçük Sanayi Sitesi'nde hizmet veren bir esnaf lokantasında doğalgaz kaçağından dolayı zehirlenme olduğunu söyledi.



Zehirlenen vatandaşların hastanede tedavi altına alındığını belirten Usta, şunları kaydetti:



"Şu ana kadar 16 vaka bize intikal etti, bunlardan 9'unu Diyarbakır'a sevk ettik. Kalan 7 vatandaşımızın da tedavisine Bingöl Devlet Hastanesinde devam ediyor. Bizi sevindiren olay, doğal gaz kaçağından dolayı bir patlamanın veya can kaybının olmaması. Hastalarımızı ziyaret ettik, durumları iyi, moralleri yerinde. Doktorlarımız, hemşirelerimiz hastalarımızla ilgileniyor. Diyarbakır'dan aldığımız bilgilere göre de sevk edilen hastaların tedavileri olumlu şekilde devam ediyor."

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