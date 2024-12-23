Bingöl'de eğitime kar engeli

Bingöl'de taşıma eğitime ara verildi.

Açıklama Bingöl Valiliği'nden geldi.

Valilik duyurusunda, adı geçen bölgelerde engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayıldıkları belirtilerek, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve Merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 23.12.2024 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir." denildi.

Adı geçen ilçeler, Sancak Beldesi ve Merkez Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinli sayılacağı açıklandı.