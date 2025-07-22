Bingöl'de feci kaza: Bir ölü, 6 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü mevkiinde hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanıp takla attı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada yaralanan üçü çocuk 7 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Karlıova Devlet Hastanesine sevk edildi.

BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İsmi öğrenilemeyen 6 yaşındaki ağır yaralı çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.