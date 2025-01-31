Bingöl'de firari 8 şüpheli yakalandı
Bingöl’de çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanması yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler biri tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğerlerinin hakkında adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Yerel Haber
- Bingöl