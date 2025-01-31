Bingöl'de firari 8 şüpheli yakalandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanması yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu çerçevede İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.



Şüpheliler biri tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğerlerinin hakkında adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.