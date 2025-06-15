Bingöl'de gece yarısı deprem paniği | Naci Görür: Deprem DAF'ın stres yüklediği fay zonunda oldu

Türkiye'de deprem beklenen bölgelerden biri olan Bingöl'de meydana gelen bu deprem, gece saatlerinde panik yaşanmasına neden oldu.

Deprem nedeniyle olumsuz bir durum bildirilmedi.



Depremin ardından açıklama yapan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta, sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir." dedi.