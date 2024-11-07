Bingöl'de hafif ticari araç ile sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Genç karayolu, Tugay Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 BVV 509 plakalı hafif ticari araç ile Emrah T. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen sepetli motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletteki sürücü ile Serhat T. ve Muttalip G. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Muttalip G., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Muttalip G.’nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.