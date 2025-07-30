Bingöl’de iki ev uzun namlulu silahlarla tarandı
Bingöl'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iki eve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hasanova köyüne bağlı Kilisek mezrasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iki müstakil eve uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
Şüpheliler saldırının ardından kaçarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
HASAR OLUŞTU
Mermilerin isabet ettiği evlerde hasar oluştu.
İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Mezrada geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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