Bingöl’de iki ev uzun namlulu silahlarla tarandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hasanova köyüne bağlı Kilisek mezrasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iki müstakil eve uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Şüpheliler saldırının ardından kaçarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

HASAR OLUŞTU

Mermilerin isabet ettiği evlerde hasar oluştu.

İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Mezrada geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.