Bingöl’de iki ev uzun namlulu silahlarla tarandı

Bingöl'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iki eve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bingöl’de iki ev uzun namlulu silahlarla tarandı

'ün Karlıova ilçesi Hasanova köyüne bağlı Kilisek mezrasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iki müstakil eve uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Şüpheliler saldırının ardından kaçarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

HASAR OLUŞTU

Mermilerin isabet ettiği evlerde hasar oluştu.

İhbarla bölgeye ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mezrada geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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