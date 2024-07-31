Bingöl'de ikiz kardeşler derede boğuldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki bir köyde dereye giren 9 yaşındaki ikiz kardeşler boğularak hayatını kaybetti.

Bingöl'de ikiz kardeşler derede boğuldu

Alınan bilgilere göre olay, Karlıova ilçesine bağlı Serpmekaya köyünde meydana geldi.

9 yaşındaki ikiz kardeşler Bünyamin ve Cengiz T. köydeki dereye yüzmek için girdi. Kardeşlerin suda çırpındığını gören arkadaşları, köydekilere haber verdi. Köylüler tarafından sudan çıkartılan ikiz kardeşlerin boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenilirken, kardeşlerin cenazeleri Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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