Bingöl'de kalçası kırılan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Bingöl'de yere düşmesi sonucu kalçası kırılan 14 yaşındaki Muhammed Yusuf K, ambulans uçakla Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Bingöl'de kalçası kırılan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Muhammed Yusuf K, dün Karşıyaka Mahallesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yakınlarında yürürken zeminin buzlu olması nedeniyle kayarak düştü.

Kalçasında kırık oluşan Muhammed Yusuf K, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada kontrolleri yapılan çocuğun ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Hastanede 1 gün gözetim altında tutulan Muhammed Yusuf K, İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı girişimler sonucu Sağlık Bakanlığınca gönderilen uçakla AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

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