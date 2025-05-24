Bingöl'de kaza: Baba öldü, eşi ve çocuğu yaralı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Kantarkaya köyü mevkisinde meydana geldi.

80 AAB 079 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanıp takla attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Anıl Edis'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken eşi Esra Edis ve 1 yaşındaki Metehan Edis de yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Anıl Edis’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.