Bingöl'de madde bağımlısı dehşet saçtı: 2 ölü, 7 yaralı

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkisinde saat 13.30 sıralarında madde bağımlısı bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli, kaçarken de bıçakla çevredekilere saldırdı.

Olayda 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 2’si doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Bu arada şüphelinin bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.



"3-5 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ"

Görgü tanığı bir taksi şoförü, "Bu kişi madde bağımlısı, önüne geleni tek tek bıçakladı. Sonra bir büfeye girdi. Malzeme almak isteyen birkaç kişiyi de burada vurmuş. Biz yetişene kadar adam kaçtı, gitti. Sonra emniyet güçlerimiz su deposu mevkiinde yakaladı. Psikolojik sorunları olduğunu, daha önce cezaevine girip çıktığını, bir süre önce de yanlışlıkla bir kadını ezdiğini biliyoruz. 3-5 gün önce cezaevinden çıkmış." diye konuştu.

Hayatını kaybedenlerin Ekrem Burhanettin Budancamanak ile Erdal Çaparlar (45), yaralıların ise Niyazi Y., Yılmaz Ç., Fikri C., Hasan B., Özcan A., Ahmet G. ve Sezer T. olduğu öğrenildi.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.