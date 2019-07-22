Abdullah Kaval idaresindeki yolcu minibüsü ile Kadir Acar'ın kullandığı otomobil Bingöl-Erzurum kara yolunun 17'nci kilometresindeki Ilıcalar beldesinde çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Kaval, olay yerinde hayatını kaybetti, iki araçtaki 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.