Abdullah Kaval idaresindeki yolcu minibüsü ile Kadir Acar'ın kullandığı otomobil Bingöl-Erzurum kara yolunun 17'nci kilometresindeki Ilıcalar beldesinde çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Kaval, olay yerinde hayatını kaybetti, iki araçtaki 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Abdullah Kaval idaresindeki yolcu minibüsü ile Kadir Acar'ın kullandığı otomobil Bingöl-Erzurum kara yolunun 17'nci kilometresindeki Ilıcalar beldesinde çarpıştı.