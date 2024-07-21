Bingöl’de ormanlık alanda çıkan örtü yangını

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Doğanca köyündeki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme İl Müdürlüğü, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yangına 4 arazöz, 3 iş makinası, 2 ilk müdahale aracı ve 40 personelle müdahale başlatılırken, vatandaşlar da ekiplere destek oldu.

Yapılan yoğun müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.