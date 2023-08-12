Bingöl'de ormanlık alanda yangın

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bingöl'de ormanlık alanda yangın

İlçenin Doğanca köyü Eskiköy mezrası kırsalındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma personeli sevk edildi.

Bingöl'de ormanlık alanda yangın - 1

Karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmalarına bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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