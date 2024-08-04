Bingöl'de otobüs ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

Bingöl'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bingöl'de otobüs ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde -Elazığ Karayolu, Zeki Ergezen Bulvarı'nda meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile kamyon çarpıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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