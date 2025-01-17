Bingöl'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Bingöl'de F.D.'nin kullandığı 44 ADR 265 plakalı otomobil, Genç ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.



Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle gaz kaçağı oluşan otomobile, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.