Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aşağıköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda 2'si kadın 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede arazi arama faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.
Bingöl'de PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Bingöl kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aşağıköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.