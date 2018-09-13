Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aşağıköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda 2'si kadın 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede arazi arama faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.