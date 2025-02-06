Bingöl’de ruhsatsız silah operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Bingöl’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 tabanca, av tüfeği fişek ve mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Bingöl’de ruhsatsız silah operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla, 8 tabanca, 9 şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 70 adet 9X19 fişek, 5 adet 7,65 fişek 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet AK 47 silah mermisi 8 cep telefonuna el konuldu.

6 şüpheli gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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