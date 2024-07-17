Bingöl'de sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Bingöl'de sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Komisyonda sokak hayvanları tartışması

Komisyonda sokak hayvanları tartışması

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Turgut Özal Mahallesi Çavreşi Caddesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Miraç Aksoy'a sahipsiz saldırdı.

Aksoy, kalçasından ve bacağından yaralanırken, durumu fark eden çevredekiler köpeği uzaklaştırdı.

Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürülen Aksoy, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Aksoy, sokakta oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradığını belirterek, "Arkadaşlarımın bağırmasıyla köpek korkup kaçtı. Sonra beni hastaneye götürdüler." dedi.

Aksoy'un amcası Ramazan Aksoy da sahipsiz köpek sorununa bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

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