Bingöl'de silah operasyonu: Bir gözaltı
Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve şarjöre basılı halde 8 adet 9.19 milimetre dolu fişek ele geçirildi.
Olaya ilişkin bir şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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