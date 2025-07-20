Bingöl'de silah operasyonu: Bir gözaltı

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de silah operasyonu: Bir gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Timleri Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve şarjöre basılı halde 8 adet 9.19 milimetre dolu fişek ele geçirildi.

Olaya ilişkin bir şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...