Bingöl'de silahlı kavga: 1 ölü

Bingöl'de aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada taraflardan biri hayatını kaybetti.

Bingöl'de silahlı kavga: 1 ölü

'de aralarında husumet bulunan M.T. ile Fatih Bayar (37) arasında Saray Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, M.T. silahıyla Bayar'a ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Bayar, ambulansla kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.T, polis ekiplerinin çalışması sonucu Merkez TOKİ Camisi arkasında bulunan dere yatağında yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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