Bingöl'de uyuşturucu operasyonu... 228 kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde 228 kök keneviri ele geçirildi.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu... 228 kök kenevir ele geçirildi

Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 04 Haziran 2025 günü Genç ilçesi Bulgurluk Köyü kırsalında madde imal ve ticareti yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 228 kök bitkisi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

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