Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 bin 314 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Genç ilçesi kırsalında çalışma yürüttü.

Ekipler, 7 farklı noktada yaptıkları aramada, toplam 4 bin 314 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.

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