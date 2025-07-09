Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Genç ilçesi kırsalında çalışma yürüttü.



Ekipler, 7 farklı noktada yaptıkları aramada, toplam 4 bin 314 kök Hint keneviri ele geçirdi.



Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.