Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda merkez ve Genç ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2 kilo 352 gram toz esrar, 11 gram kubar esrar, 182 kök Hint keneviri, 8 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 37 fişek ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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