Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler bu kapsamda merkez ve Genç ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2 kilo 352 gram toz esrar, 11 gram kubar esrar, 182 kök Hint keneviri, 8 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 37 fişek ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.