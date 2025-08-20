Bingöl’de uyuşturucuyla mücadele

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç ve merkez ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yapılan çalışmalar neticesinde 3 farklı noktada toplam; 1.040 kök kenevir bitkisi ve 6,41 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ile mal güvenliğinin sağlanması ve zehir tacirlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.