Bingöl’de uyuşturucuyla mücadele

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bin 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Komutanlığı unsurlarınca, Genç ve merkez ilçe kırsalında madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yapılan çalışmalar neticesinde 3 farklı noktada toplam; 1.040 kök kenevir bitkisi ve 6,41 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ile mal güvenliğinin sağlanması ve zehir tacirlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

