Bingöl'de yolcu minibüsü şarampole devrildi: 16 yaralı

Bingöl'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

DHA 11.05.2021 - 18:35

Bingöl'de yolcu minibüsü şarampole devrildi: 16 yaralı

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Bingöl merkezden Yelesen köyüne yolcu taşıyan Abdurrahman Bulgak yönetimindeki  minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler ve köy sakinlerinin yardımıyla minibüsten çıkarılan yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalede bulunuldu, ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan 16 yaralıdan 2'sinin sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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